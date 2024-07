Расист ли е Доналд Тръмп?

В нова книга племенникът на Доналд Тръмп си спомня как бъдещият президент на САЩ в началото на кариерата си в областта на недвижимите имоти в Ню Йорк изследва щетите на любима си кола и яростно използва думата с N.

Шокиращата сцена се появява в All in the Family: The Trumps and How We Got This Way от Фред Тръмп III, която ще бъде публикуван в САЩ следващия вторник. The Guardian получи копие.

"Негри", каза Тръмп с отвращение. "Вижте какво направиха негрите", пише Фред Тръмп, описвайки расисткия изблик на чичо си.

В разгара на бурни избори, в които Тръмп се изправя срещу Камала Харис, първата цветнокожа жена, станала вицепрезидент, книгата може да се окаже взривоопасна.

Обвинения в расизъм преследват Тръмп през целия му живот в бизнеса и политиката.

Продължават да съществуват слухове, че Тръмп използва думата с N по време на участието си в The Apprentice, хитовото телевизионно шоу на NBC, което го тласна към политиката. Омароса Маниголт, чернокожа състезателка, каза, че е чувала такова изказване. Тръмп отрича.

Откакто спечели републиканската номинация за президент през 2016 г., през четирите години в Белия дом и в третата си президентска кампания, Тръмп многократно използва расистки език и е изправен пред обвинения в надпревара. Той категорично отхвърли всички подобни обвинения.

Въпреки това Фред К. Тръмп III описва в детайли зашеметяващ момент, който според него се е случил в началото на 70-те години на миналия век в къщата на неговите баба и дядо, родителите на Доналд Тръмп, в Куинс, Ню Йорк.

Беше "просто нормален следобед за мен в предтийнейджърска възраст", ​​пише Тръмп III, но тогава чичо му пристига.

"Доналд беше ядосан", пише Тръмп III. "Момче, беше ли ядосан."

Тръмп казва, че чичо му му е показал своя "бял Cadillac Eldorado кабриолет". В прибиращия се брезентов плот "имаше гигантска дупка, дълга поне два фута [и] друга, по-къса рана до нея“.

"Негри", каза Тръмп с отвращение. "Вижте какво направиха негрите."

"Знаех, че това е лоша дума."

Чичо му, пише Тръмп III, не е видял този, който е повредил колата му. Вместо това той "видя щетите, след което отиде направо на мястото, където понякога отиват умовете на хората, когато се сблъскат с нова обида. От другата страна на расовото разделение."

Фред К. Тръмп III е успешен мениджър в областта на недвижимите имоти в Ню Йорк – извън фирмата на Тръмп – и, поради опита си като родител, активист в подкрепа на хората с интелектуални и умствени увреждания.

Той не е първият Тръмп, който пише книга за израстването в семейство, водено от Фред Тръмп-старши, нюйоркски магнат в областта на строителството и недвижимите имоти, и включващ бъдещия президент.

През 2020 г. сестрата на Фред Тръмп III, Мери Тръмп, публикува бестселъра "Твърде много и никога достатъчно". Рекламирайки тази книга, тя каза, че чичо й е "явен расист", добавяйки, че го е чула да използва расистки език „и не мисля, че това трябва да изненадва някого, като се има предвид колко жесток расист е той днес“.

Тази година Мери Тръмп ще издаде още един мемоар за тъжния живот и ранната смърт на нея и бащата на Фред К. Тръмп III, Фред Тръмп-младши, най-големият син, който въпреки това видя как по-малкият му брат поема семейния бизнес.

Когато Фред Тръмп старши почина, Тръмп III и сестра му на практика бяха лишени от наследство от своите чичовци и лели, преди да постигнат споразумение.

През 2020 г., когато Мери Тръмп пусна мемоарите си и Доналд Тръмп се опита да го блокира, брат й се дистанцира от проекта. Но този юни, когато Simon & Schuster обявиха собствената книга на Фред Тръмп III, тя обеща „откровени и разкриващи… неразказвани досега истории“, които ще хвърлят „светлина в по-тъмния ъгъл на империята на Тръмп“.

Издателят също така каза, че Фред Тръмп III е бил мотивиран да напише книгата зарадш изборите през 2024 г. , като предположил, че книгата му може да "оформи решението на една нация".

Книгата не пести много в изобразяването на отношението на Тръмп към расата.

За Куинс през 60-те и 70-те години на миналия век Фред Тръмп III казва, че това е "едно от най-разнообразните места на планетата", но също и контрастно между Jamaica Estates, богатия, бял квартал, където са живели Тръмп, и районите, където мнозинството от хората цветно живял.

"Ако се случи нещо лошо" на жителите на Jamaica Estates, пише Фред Тръмп III, "те бяха тези, които бяха виновни. Почти сигурно, че са били те."

Той разглежда ключов въпрос: "И така, бил ли е Доналд расист?"

Отбелязвайки, че "хората питат от десетилетия", Фред Тръмп III казва, че чичо му е използвал думата N в момент, когато казва, че "хората са казвали всякакви груби, необмислени, предубедени неща", добавяйки: "Може би всички в Куинс са били тогава расист."

Тръмп III казва, че не е чул дядо си, Фред Тръмп-старши, да използва думата N, но го е чул "понякога да казва schvartze, обидата на идиш за чернокожите, а наемателите му бяха еднакво бели. Това трябваше да означава нещо, нали?"

През 1973 г. Фред Тръмп-старши, Доналд Тръмп и компанията на Тръмп бяха съдени от Министерството на правосъдието на САЩ за расова дискриминация в жилищното строителство в Ню Йорк.

Фред Тръмп III пише: "Това беше болезнен период за компанията и следователно за Доналд... цялата публика градът имаше лоша реклама. Думата "r" – расист – беше подхвърлена наоколо."

Семейство Тръмп заведе насрещно дело и делото беше уредено "без признаване на вина", както каза Доналд Тръмп.

Тръмп III също така се обръща към очевидния арест на дядо му на митинг на Ку Клукс Клан през 1927 г., който според него е изненадал семейството, когато наскоро беше съобщено.

Разказвайки подробно за инцидент от собственото си детство, в който според него три "здраво изглеждащи черни деца" са откраднали мотора му, Фред Тръмп III казва, че неговият чичо Доналд е поискал едно от децата да бъде „наказано“ и заключено.

След това той цитира друга възпламенителна точка в живота на Доналд Тръмп в зряла възраст: денят през 1989 г., когато той "извади реклами на цяла страница във вестниците в Ню Йорк, изисквайки сурово [всъщност смъртно] наказание за Петимата от Сентръл Парк" чернокожи тийнейджъри неправомерно затворени заради изнасилването на бяла жена.

"Не мога да кажа, че бях изненадан", пише Фред Тръмп III. "Изведнъж се върнах... в Куинс."

