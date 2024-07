Пожар на летището в Ню Йорк, десет души са пострадали

Десет души са пострадали в резултат от запалване на ескалатор на международното летище Джон Ф. Кенеди в американския град Ню Йорк, съобщава CBS News.

Терминал 8 трябваше да бъде временно евакуиран и някои международни полети бяха засегнати.

Летищните служители казват, че оттогава терминалът е възобновил нормалната си работа, но пътниците е по-добре да се консултират със своите авиокомпании за статута на полета си.

Терминал 8 приема няколко международни превозвачи, включително American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, China Southern, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Level, Qantas, Qatar Airways и Royal Jordanian.

Пожарникарите са реагирали малко след 7 часа сутринта местно време на съобщения за дим и са открили горящ ескалатор.

Nine injured, dozens of flights canceled or delayed after fire breaks out at JFK Airport in New York.

The terminal incident took shape when an escalator caught fire this morning at JFK Airport, temporarily shutting down Terminal 8.

