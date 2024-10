Хеликоптер се разби в САЩ, сред жертвите има и дете

Хеликоптер се разби в радиокула в Хюстън, щата Тексас. От сблъсъка е избухнала експлозия, която е чута в пожарна станция на по-малко от половин миля от мястото, каза кметът на Хюстън Джон Уитмиър по време на пресконференция късно през нощта.

Разбилият се хеликоптер Robinson R44 е частен, на борда му е имало четирима души, съобщава шефът на полицията в Хюстън. Той потвърди, че всички са загинали, съобщава CNN.

Хеликоптерът е излетял от летище “Елингтън”, което е на около 17 мили южно от мястото на катастрофата, но дестинацията му не е ясна, каза кметът.

Видео на свидетел показва как пожарникарите призовават зяпачите да разчистят района, където е горял огън, и ги предупреждават за близкия резервоар за газ.

Намираща се наблизо охранителна камера е заснела момента на катастрофата. От кадрите, разпространени в социалната мрежа Х, се вижда как хеликоптерът лети към кулата, разбива се в нея и следва голяма експлозия.

Снимки, споделени от противопожарната служба, показват обезобразената кула, наклонена върху мръсна поляна зад редица домове.

At least four people are dead, including a child, after a helicopter slammed into a radio transmission tower in Houston on Sunday. The anti-collision lights on the tower were reportedly not operating. Univision-owned radio station KLTN is reportedly off the air. pic.twitter.com/rDKseu3DB3