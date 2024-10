Джо Байдън захапа бебе за Хелоуин, а съпругата му беше панда

Президентът Джо Байдън и съпругата му Джил, която беше облечена като гигантска панда, бяха домакини на игри на южната поляна на Белия дом в сряда за последен път по случай Хелоуин.

Първата дама участва в съобщението на Националния зоопарк по-рано тази година, че пандите ще се върнат във Вашингтон. Те пристигнаха в столицата на страната в средата на октомври и Джил Байдън облече костюма на пандата в сряда като "поздравителен жест", казаха от Белия дом.

Джил Байдън добави образователна тема към събитието и го нарече "Hallo-Read“, за да насърчи четенето. Тя е учител от 40 години. По-рано в сряда тя прочете кратка история за призрачни тикви на група костюмирани деца, събрани на поляната.

По-късно Джил Байдън и президентът излязоха навън по залез слънце и прекараха около час в раздаване на лакомства. Байдън, в костюм и вратовръзка, пусна кутии с шоколадови бонбони Hershey's Kisses на Белия дом в чантите на децата, докато първата дама раздаде копия на книгата "10 призрачни тикви".

До 8000 души, включително студенти и деца, свързани с армията, се очаква да преминат през портите на Белия дом през деня.

Голяма оранжева луна и табела с надпис "Hallow-Read at the White House" украсяваха южното лице на имението на изпълнителната власт. Декорациите също така включваха картонени изображения на Уилоу, семейната котка, която рядко се вижда на публично място, и купища книги. Огромни тиквени декорации ограждаха вратата.

Това, което привлече най-много внимание обаче беше Байдън, който захапа, на шега, малко бебе за крака.

TONIGHT: Joe Biden caught sucking a baby’s foot and biting another baby’s leg at the White House an hour ago 🤦🏼‍♀️

🇺🇸For the love of God VOTE EARLY‼️🇺🇸 pic.twitter.com/HMIHnWn5Nf