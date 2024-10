В САЩ се появяват мистериозни статуии, подиграващи се на Доналд Тръмп

В дните преди изборите мистериозни паметници продължават да се появяват в градовете в САЩ, подигравайки се на кандидата Доналд Тръмп и неговите поддръжници.

В сряда в парка Maja във Филаделфия беше издигната голяма статуя на Тръмп. Озаглавен "В чест на цял живот прекаран в сексуално посегателство", паметникът, показващ усмихнат Тръмп, държащ ръката си по амбициозен начин, цитира прословутия запис от 2005 г. – изтекъл през 2016 г. – в който Тръмп може да бъде чут да се хвали със сексуално насилие над жени.

Паметникът бързо е бил премахнат, съобщиха от Philly Voice.

Apparently, these marvellous monuments to @realDonaldTrump are popping up all over the joint in his shithole country. Quite clever. pic.twitter.com/WuL6MX0h6L

В неделя подобна сатирична статуя беше открита в Портланд, Орегон. В същия ден тя беше обезглавена и допълнително повредена от кандидат за градския съвет на Портланд и поддръжник на Тръмп, който се засне как отрязва в основата статуята.

Под статуите във Филаделфия и Портланд има плоча с хвалбите на Тръмп за статута му и как му позволява да насилва сексуално жени: +Просто започвам да ги целувам. Това е като магнит. Просто ги целувам. Дори не чакам. А когато си звезда, те ти позволяват да го правиш. Можеш всичко. Да ги хванеш за "котенцето". Можеш да правиш всичко."

Двете статуи във Филаделфия и Портланд бяха поставени зад и до голи скулптури, одобрени от съответните градове.

Somebody is putting up statues of Trump in various cities leering at nude female statues, like these in Philadelphia and Portland. pic.twitter.com/v81W8Z44cO