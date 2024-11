Заради победата на Тръмп: Джими Кимъл се разплака в ефир

Известният американски водещ Джими Кимъл не можа да сдържи сълзите си при прочитането на новината за победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ.

В продължение на месеци американците очакваха с нетърпение тези избори. След като Джо Байдън се оттегли, Камала Харис беше номинирана от демократите да ги представлява на следващите президентски избори, които се проведоха във вторник, 4 ноември 2024 г. Напрежението беше в разгара си, но в крайна сметка победител стана Доналд Тръмп с 295 електорални гласа срещу 226 на Камала Харис. Няколко часа след победата си кандидатът на републиканците се обърна към тълпа от поддръжници и произнесе реч, която включваше изненадващо кимване към съпругата му Мелания Тръмп.

