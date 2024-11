В САЩ се опитаха да свалят НЛО с ракети

Неуспешен опит да свалят няколко неидентифицирани летящи обекта (НЛО) направиха американски военни.

Във видео, рапространено в социалната мрежа "Екс" (по-рано "Туитър) днес, се вижда как рояк от цветни обекти лети над военна база на САЩ в Афганистан. Американците изстрелят реактивен снаряд, която поразява рояка, но той продължава по своя път.

Според друга версия светещите обекти не са НЛО, а сигнални ракети или учебни мишени. Въпреки това остава загадка как изстреляната ракета не е могла да свали обектите в небето, това написа израелската медия мигнюз.

