Руските сили поеха контрола над летище Антонов край Киев

Руските въздушно-десантни войски поеха контрола на летище Антонов, което е на около 40 километра от центъра на Киев, Украйна, съобщава CNN. Това означава, че те са на прага на столицата на Украйна.

"Те ни позволиха да влезем и да бъдем с тях, докато защитават периметъра на тази авиобаза, където хеликоптерите кацнаха в ранните часове на деня, за да направят и извършат въздушен мост и да позволят на повече войски да влязат в страната", съобщава коренспондентът Матю Ченс.

"Войските имат оранжева и черна лента на ръката на униформите си, за да бъдат идентифицирани като руски сили", добавя журналистът.

Командирът на поделението твърди пред CNN, че е имало обстрел - вероятно с украинските военни, които казват, че организират контраофанзива, за да се опитат да си върнат това летище.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC