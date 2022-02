Смела украинка срещу руски войник: Вземи тези семена, да поникнат от гроба ти

Украинка бе приветствана за храбростта си, след като се изправи срещу тежко въоръжен руски войник и му предложи слънчогледови семки - за да цъфтят, когато той умре.

Русия нахлу в Украйна в четвъртък, с танкове, минаващи през границата, и въздушни удари, насочени към големите градове. Украйна твърди, че е претърпяла 137 жертви през първия ден от войната.

На видеото се вижда как пита войниците "Кои сте вие?", на което стоящият на улицата войник отговаря: "Тук имаме учения. Моля, вървете напред."

След като пита дали са руснаци, тя казва: "И какво, по дяволите, правиш тук?"

Докато войниците се опитват да я успокоят, разярената жена казва: "Вие сте окупатори, вие сте фашисти! Какво, по дяволите, правите на нашата земя с всички тези оръжия?"

"Вземете тези семена и ги сложете в джобовете си, така че поне слънчогледи да пораснат, когато всички умрете тук", заявява тя. Няколко секунди тя продължава да му предлага слънчогледовите семки. Слънчогледът е националното цвете на Украйна.

Видеото е споделено онлайн от Internews Ukraine, независима медийна благотворителна организация, базирана в Киев. Оттогава то става популярно в социалните медии с повече от два милиона гледания и предизвика емоционални коментари.

"Предстоящите дни и нощи в #Украйна вероятно ще бъдат дълги и трудни. Но с дух, какъвто показва тази жена, #Путин може да открие, че е отхапал много повече, отколкото може да сдъвче. #PocketSunflowers да отглеждаме слънчогледи от гробовете им!“, написа потребител в Twitter.

"Единствено аз ли чета това отново и отново и всеки път ме побиват тръпки?", написа Крис Тейлър, друг потребител на Twitter.

