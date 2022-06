Кой е Роман Ратушни, заради чиято смърт цяла Украйна плака?

На 9 юни Роман Ратушни е убит в битка край Изюм, недалеч от Харков. През юли той щеше да навърши 25 години.

През последните три месеца украинците претърпяха смърт и разрушения в огромен мащаб. Но новината за смъртта на Ратушни, която се появи дни след убийството му, когато войските откриха тялото му, удари силно украинския народ. Загубата му потвърждава нещо, което всички подозират: че тази война поглъща най-доброто от народа им.

Руската инвазия накара много украинци да се включат доброволно във въоръжените сили: професионалисти, мениджъри и студенти, както и работници и фермери. На този етап от войната военните се опитват да гарантират, че най-добрите от тези новобранци ще бъдат изпратени на фронтовата линия — най-умните, най-смелите и тези с боен опит.

Ратушни беше първокурсник през 2013 г., когато се присъедини към протестите на площада на Независимостта срещу тогавашния президент Виктор Янукович в центъра на Киев. Той беше сред първата вълна от студенти, които бяха пребити от ОМОН в първия ден на въстанието. Последвалите протести срещу полицейската безнаказаност изкараха милиони украинци на улиците, задействайки веригата от събития, които сега носят името Революция на достойнството, припомнят от The Washington Post.

През последвалите три месеца на протести най-малко 78 бяха убити. Янукович, който даде заповед да се стреля по протестиращите, беше свален от власт през февруари 2014 г. и избяга в Русия, където остава и до днес. Ратушни беше сред ищците по дело, заведено по-късно срещу правителството на Янукович в Европейския съд по правата на човека, който произнесе сурова присъда срещу стария режим.

На 21 години Ратушни започва борба срещу строежа на 40-етажни жилищни сгради в родния си квартал Протасив Яр - природна зона в предградията на Киев. Той мобилизира местните жители за протестите и съдебните битки, които последваха през следващите две години, докато регулаторите спряха строителството през 2020 г. Когато беше заплашен от влиятелни бизнесмени и политици, той се обърна към съда. Общинският съвет на Киев взе последващо решение да потвърди статута на защитената зона като "обществено зелено пространство". Инициативата на Ратушни Save Protasiv Yar оттогава вдъхновява множество подобни кампании.

Ратушни също така участва в националните усилия за борба с корупцията. Той участва в уличните протести в подкрепа на Катерина Хандзюк - антикорупционна активистка от Херсон, която беше убита през 2018 г. През 2020 г. Ратушни се кандидатира за избори за местния градски съвет, но не успява да спечели. Тогава той е само на 23, а това не е нищо страшно — пред него имаше голямо бъдеще. Или поне така си мислят всички.

Още същия ден, в който Русия нахлу в Украйна - 24 февруари, Ратушни се присъединява към армията. Умен, активен и енергичен, той е отведен в пехотно разузнавателно подразделение. Отначало те защитаваха Сумска област близо до руската граница. По-късно са преместени в Изюм - критична зона в Харковска област, врата към Северен Донбас. Въпреки че битката там се води от месеци, руснаците "не помръднаха нито метър", както пише един военен журналист Юрий Бутусов в описанието на частта на Ратушни. Той описва Ратушни като "ужасно слаб, но невероятно енергичен, ... един от неуморните двигатели там, един от онези, които наистина бяха душата на батальона".

Но на 9 юни Ратушни е убит. Краткият му живот символизира този на поколенията на Украйна след независимостта, които жертват най-добрите си години, за да защитят свободата си.

За смъртта му съобщава организацията, която той основава - Save Protasiv Yar. В изявление те пишат: Роман беше най-добрият ни, смел човек, който винаги беше първи във всяка битка и никога не показваше страх. В последната си битка той е бил на разузнавателен патрул като част от бойна група и загина при изпълнение на бойната мисия. Въпреки тази тежка загуба, ние ще продължим каузата на Роман, ще продължим да променяме и да изграждаме нашето общество, нашата страна, ще продължим борбата за Великата катедрала на Украйна. Ромчик е с нас! Той ще е вечно на пост!"

Преди два дни той бе погребан в Киев, а на поклонението присъстваха хиляди - от приятели, с които той протестира през 2014 година, до кмета на града Виталий Кличко.

"Героите никога не умират!", приятели, семейство и почитатели крещяха на украински, докато ковчегът на Ратушни преминаваше през площад в украинската столица, сега осеян с унищожени руски танкове и превозни средства. Техните овъглени тела контрастираха с лъскавите златни куполи на съседна катедрала, където свещениците по-рано пееха молитви за Ратушни. Тълпата скандира и популярния лозунг "Слава на Украйна".

I can't use Facebook nowadays cause it is filled with photos like this one. Beautiful, bright and young men are killed in action by Russians, who are mostly driven by money or bloodthirst. This is Roman Ratushny. Many called him nationalist, but he was fighting only corruption. pic.twitter.com/rIcJhxTXRq