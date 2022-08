Хакери пробиха в руски телевизии, пуснаха реч на Зеленски

Хакери са успели да прекъснат програмата на няколко руски телевизии и да пуснат реч на Влодимир Зеленски заедно с видео в прослава на Украйна. Това се случи в Деня на Кримската платформа.

По пропагандните телевизионни канали НТВ, Русия 24, Русия Култура и Първи канал беше показано обръщението на Зеленски и прозвуча песента "Украйна - це ти", пишат украински медии.

"Нека всеки от руските служители, които завзеха скъпоценна земя в Крим, помни: това не е земята, на която ще бъдат", казва президентът Зеленски.

Hackers hacked Russian channels on Crimean Platform Day

On the propaganda TV channels NTV, Russia 24, Russia Culture and Channel One, Zelensky's address was shown and the song "Ukraine - Tse Ty" was played, Ukrainian media write. pic.twitter.com/3R9ScfToen