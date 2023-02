Зеленски се среща с крал Чарлз III

Кралят ще има аудиенция при президента на Украйна Володимир Зеленски днес, съобщиха от Бъкингамския дворец.



При изненадващо посещение президентът на Украйна Зеленски пристига днес в Обединеното кралство на първото си посещение след нахлуването на Русия, за да говори пред парламента и да се срещне с премиера Риши Сунак и украински войници, обучавани от британските въоръжени сили.

Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.



🇬🇧🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken