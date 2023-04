Взривът на петролната база в Севастопол бил подготовка за офанзивата на Украйна

Атаката към петролната база в окупирания Севастопол е подготовка за офанзива на украинската армия, заяви Наталия Хуменюк, говорител на украинската армия в направлението "Юг", цитирана от "Украинская правда".

"Тази работа е подготовка за тази мащабна пълномащабна офанзива, която всички очакват", каза тя. Хуменюк обяснява и че унищожаването на възможностите за логистика на врага е една от логичните цели на украинската армия.

Moscow-installed authorities of Crimea admitted that four fuel tanks had completely burned down in the bay of Sevastopol. Everything that is bad for the logistics of the Russian army helps to save the lives of Ukrainians. pic.twitter.com/CbaC90uEn3