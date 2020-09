Животът в Ухан отново е нормален - клубовете се пръскат по шевовете

Ухан бе мястото, откъдето проблемите на света през 2020 година започнаха. Първо там плъзна коронавирусът, с който сега се бори цялото човечество. Но в епицентъра на заразата през последните месеци нещата започнаха да се успокояват. Животът там се връща към нормалните си обороти, а клубовете отново са пълни.

Снимки, направени на 18 септември, показват как изглежда парти сцената в Ухан - заведенията са препълнени, а само шепа хора носят маски. Младите хора танцуват на дансинга и са толкова близки, колкото е немислимо да са някъде другаде по света.

Властите обявиха, че Ухан е преборил коронавируса още през юни, когато бяха тествани 9,9 млн граждани. Градът не е регистриран локално предаване на COVID-19 от май месец, а това се случи благодарение на пълна блокада, която остави жителите на Ухан у дома в продължение на 76 дни.

След като на 8 април жителите на града вече можеха да излизат навън, ограниченията падаха едно след друго. Миналият месец от Bloomberg съобщиха, че социалният живот в Ухан се е "възобновил във всичките му разновидности", ксато са отворили и ресторантите, кината и караоке салоните.

Китай е въвел система за проследяване на контакти, която изисква всеки човек да представи здравен код, преди да влезе в заведение. Държавният китайски вестник Global Times съобщи също, че дезинфектанти често се наблюдават на обществени места като ресторанти, магазини и кина. Въпреки това, много хора, като тези в клубовете, не винаги носят маски или спазват дистанция, защото мнозина смятат, че пандемията вече е под контрол.

През август парти на басейна в аквапарка Wuhan Maya Beach предизвика силни реакции от обществеността. Много хора, предимно извън Китай, бяха разтревожени от липсата на социално дистанциране, докато други бяха щастливи да видят, че Ухан се връща обратно към нормалната си рутина.

Тъй като икономиката на Ухан се отваря, 400 туристически атракции в нейната провинция Хубей са отворени за местни туристи безплатно до края на годината. Броят на посетителите ще бъде ограничен до 50% от капацитета им, посетителите трябва да мерят температурата си преди да влязат.

Изглежда, че не само Ухан, но и Китай е безопасно на място, тъй като броят заразените напоследък остава нисък. В страна има 173 активни случая на COVID-19, с общо 85 291 заразени, 4634 смъртни случая и 80 484 излекувани от началото на пандемията. Някои обаче поставят под съмнение цифрите, докладвани от Китай, особено защото е известно, че правителството му има навика да окрива информация по отношение на такива теми.

