Хари Потър "полетя" в Лондон

На фона на скандала около Джоан К. Роулинг и обвиненията срещу нея в хомофобство, заради изказвания в социалните мрежи, в Лондон се появи бронзова статуя на Хари Потър.

Фигурата, на която героят лети на метла е позиционирана на площад Лестър скуеър, съобщава Ройтерс. Мястото не е избрано случайно. Именно там се намира и киното, където се състоя премиерата на първата част на филма "Хари Потър и Философският камък" през 2001 г.

A bronze statue was unveiled in London's Leicester Square to celebrate the "Harry Potter" novels. Take a look. pic.twitter.com/D1NUAqDHt0