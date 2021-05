Стъклен мост се счупи в Китай, блокира турист на 100 м височина

Турист бе блокиран на стъклен мост в петък в курорт в провинция Дзилин в североизточната част на Китай, след като конструкцията бе повредена от буря. Това предизвика опасения сред обществото относно безопасността на нарастващия брой стъклени мостове в цялата страна.

Няколко парчета стъкло от моста с височина 100 м бяха издухани от пориви на вятъра със скорост до 150 км / ч около 12.45 ч. в планината Пиян в град Лонджинг, според градското правителство.

В рамките на съвместните спасителни усилия на пожарникари, полиция и горскостопански и туристически персонал, мъжът, който е бил блокиран на моста, успешно е свален на сигурно място в 13.20 часа. Той е откаран в болница и получава психологически консултации.

Въпреки че няма съобщения за жертви, инцидентът предизвика много дискусии онлайн, най-вече в китайската социална мрежа Weibo.

"Точно затова не смея да стъпвам по мостовете от този тип", пише потребител на име Вадетиан.

"Колко често мостът се подлага на поддръжка?", пита друг.

Стъклените мостове стават все по-популярни в китайските планински курорти като начин за привличане на туристи, търсещи новости и приключения.

Според списание Earth, публикувано от Геологическия музей на Китай, най-малко 60 стъклени моста са били построени в цялата страна към края на 2016 г.

В планинските провинции като Дзянси, Хунан и Юнан, стъклените мостове са особено разпространени. Най-известният е в Zhangjiajie, туристическа дестинация в Хунан, където мост с дължина 430 метра и ширина 6 метра виси на 300 метра над земята между две стръмни скали.

"Толкова много мостове от стъкло са построени през последните години и са много популярни сред туристите. Но как можем да гарантираме тяхната безопасност?" попита потребител с фамилия Ли, който е идентифициран като лекар в провинция Съчуан в югозападен Китай.

Някои местни власти вече са публикували насоки за предотвратяване на потенциалните опасности. През 2018 г. провинция Хъбей в Северна Китай публикува технически стандарти за стъклени мостове и пътеки в живописни райони, предоставящи конкретни насоки за материали, местоположение, дизайн, конструкция, както и използването на такива мостове и пътеки.

Например стъклените мостове не трябва да се изграждат в райони с висока сеизмична активност и трябва да бъдат затворени по време на лошо време и природни бедствия, а броят на пешеходците на такива мостове и пътеки да бъде ограничен до не повече от трима души на квадратен метър.

Мостът в планинския курорт Пиян вече е затворен. Градското правителство на Лунцзин ще извърши цялостна проверка на безопасността на всички туристически атракции, а по случая е в ход разследване.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh