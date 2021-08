Бедствие във Венецуела: Наводнения взеха 20 жертви

Бедствие във Венецуела. Наводнения, предизвикани от проливни дъждове взеха най-малко 20 жертви в щата Мерида, информира губернаторът Рамон Гевара.

“Не сме си представяли, че трагедията ще е с такива мащаби", каза той и допълни, че сред жертвите има двама непълнолетни. 17 души се смятат за изчезнали.

Според Гевара наводненията са унищожили десетки сгради, а по над 1200 домове има сериозни щети.

В региона има проблеми с електроснабдяването и мобилната връзка, допълва ТАСС.

Пороите засегнаха и други региони на Венецуела, включително и столицата.

Във вторник президентът на Венецуела Николас Мадуро съобщи, че е наредил военните да се включат в борбата с последиците от стихията, а вчера подписа указ за въвеждане на извънредно положение за срок от 90 дни. Причина са дъждовете, довели до стихийни бедствия в щатите Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида, каза Мадуро по време на съвещание, излъчвано в Twitter.





Simón Bolívar hydroelectric plant in #Venezuela opens floodgates ▪️The 2nd-largest dam by reservoir volume, which is 135 billion cubic metres, in the world opened its floodgates.

▪️Floodgates were decided to open as a precaution against #floods that raged through the country. pic.twitter.com/pi4TXYUctV — EHA News (@eha_news) August 25, 2021

Venezuela:Flash flood in the vicinity of the Catia La Mar terminal pic.twitter.com/rgpW5KLA4w — handsm (@handsm54350947) August 24, 2021

#Venezuela | After heavy rains affected the state of Mérida since Monday, President Maduro decreed a state of emergency in the Andean entity, and made resources and human personnel available to support the seven municipalities affected by the floods. pic.twitter.com/XVAnhkN528 — MV English (@MV_Eng) August 25, 2021