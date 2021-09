Кучетата, изоставени от САЩ в Афганистан, ще бъдат евтаназирани

Кучетата, оставени от чуждестранните военни на летището в Кабул, най -вероятно ще трябва да бъдат евтаназирани, тъй като няма да разпознаят нови собственици, казаха пред РИА Новости европейски експерти в областта на служебното развъждане на кучета.

American Humane, американска организация с нестопанска цел, докладва по-рано за изоставени служебни кучета на американската армия в Кабул. Пентагонът отрече тази информация. Източници на талибаните казаха, че на летището са открити две американски служебни кучета.

Петер ван Кейрсбилк, който е работил като треньор на кучета в белгийската полиция заяви, че информацията за служебни кучета, изоставени в Кабул е вярна, за съжаление. Според него повечето експерти биха предпочели да евтаназират такива животни, вместо да се опитват да ги адаптират към новите условия.

Сандра де Бекер, ръководител на отдел за тренировка на полицейски кучета в белгийската полиция заяви, че без да се знае специализацията и имената на изоставените кучета, би било невъзможно повторното им използване като служебни животни.

"Кучетата, които са оставени в клетки в продължение на дни, могат да станат наистина опасни поради стрес ... Тези полицейски или военни кучета нямат бъдеще, те вероятно ще бъдат унищожени", каза тя.

