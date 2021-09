САЩ остави скъпи хеликоптери в Афганистан, но талибаните няма как да ги използват

Една от най-дългите войни в историята на Америка приключи след 20 години след окончателното изтегляне на американските войски от Афганистан.

Излитането на последния военен самолет в понеделник незабавно бе последвано от кадри на добре оборудваните войници от специалните сили на талибаните, известни като подразделението Badr 313, които разглеждат изоставени американски и афганистански правителствени военни екипировки на стойност милиарди долари.

Изключително малко вероятно е талибаните да могат да експлоатират някой от американските самолети, тъй като американските войски имаха две седмици, за да се уверят, че нищо, което е оставено на летището, никога повече няма да може да се използва.

"Машините в базите в Мазар и Кандахар, са били взети от талибаните, преди някой да успее да ги унищожи", казва един бивш британски войник от специалните части, който е воювал в Афганистан. "Но в Кабул американците знаеха, че ще напуснат и имаха достатъчно време да се уверят, че нито едно от тези неща повече няма работи отново. В SAS ни провеждаха цял курс за това как да се уверим, че изоставената екипировка никога няма да може да се използва отново, а американските момчета преминават през същия курс. Ако нещо, заловено в Кабул, отново полети, ще бъда наистина шокиран."

"Тези самолети никога повече няма да летят", заяви генерал Кенет Ф. Макензи -младши, ръководител на Централното командване на САЩ, пред Washington Post. Той каза, че САЩ са "демилитаризирали" 70 MRAP (тактически превозни средства), 27 Humvees и 73 самолета. "Те никога няма да могат да бъдат управлявани от никого", добави той.

В продължение на две седмици западното военно присъствие в Афганистан беше ограничено до части от летището в Кабул по време на усилията за евакуация, тъй като талибански бойци, които нахлуха в цялата страна в рамките на няколко дни, поеха контрола в столицата. Но след като последният C-17 излетя с най-високопоставения американски командир от 82-ра въздушнодесантна дивизия на борда, талибанските специални части най-накрая влязоха на летището.

В понеделник се появиха кадри от изпитателен полет на талибани на хеликоптер Blackhawk, произведен в САЩ, но бившият войник, който говори при анонимност поради проблеми с оперативната сигурност, заяви, че хеликоптерите Blackhawks, заловени в цялата страна, в крайна сметка ще бъдат приземени поради липса на американска поддръжка и резервни части, но Ми-17 може да лети безкрайно.

"Те могат да поддържат и управляват руските машини без притеснения", казва той. "Но по-модерните самолети и хеликоптери вероятно ще излетят няколко пъти, но в крайна сметка ще им свършат резервните части."

Как ще се държат талибаните след заминаването на западните войски от столицата, остава невъзможно да се предвиди, но през последните две седмици групата присвои милиарди долари оборудване, доставено от САЩ, вариращо от оборудване за отделни войници до леки наземни щурмови самолети.

Най-малко 200 самолета, вариращи от руски транспортни хеликоптери Ми-17, които са лесни за поддръжка и летене - до американски хеликоптери Blackhawk и щурмови самолети A29 Tucano, които пък са много трудни за поддръжка, бяха заловени в цялата страна. Смята се, че около 32 Ми-17 са в Афганистан и могат да летят - ключова транспортна способност за групата, която се опитва да контролира голяма държава с малко модерни пътища.

Появиха се и снимки, на които се вижда, че американците не са оставили след себе си само машини, но и кучетата си.

