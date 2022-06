Нова пощенска марка в Украйна: Трактор дърпащ танк

След успеха в Украйна, а и по света, на пощенската марката, която изобразява потъващия кораб "Москва" и войник, показал неприличен жест, се появиха още две нови марки.

Втората е продължение на първата, но този път на марката е нарисуван само войникът, корабът вече е потънал, а морето е спокойно. Интересното е, че маракта с потъващия "Москва" се появи на пазара дни преди корабът наистина да потъне.

Най-новото попълнение за колекционерите в Украйна също е интересно - на пощенската марката е изобразен трактор, дъпращ танк. Тя е препратка към видеата, които станаха популярни в социалните мрежи, на украински фермери, които със своите трактори прибираха руските танкове.

След като марките с войника и кораба "Москва" се появиха на пазара, дълги опашки се извиха пред пощите.

🚜 A tractor pulling a tank is an iconic story of the #Ukrainian resistance against #Russia. @ukrposhta has commemorated it with a new postage stamp.

📨 What kind of message would you dream to receive from Ukraine? pic.twitter.com/g4C3NAZt0R