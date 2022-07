Генералният секретар на ОПЕК почина на 63 годишна възраст

Генералният секретар на ОПЕК Мохамед Баркиндо почина на 63-годишна възраст в Абуджа, Нигерия, обяви в сряда Меле Киари, главен изпълнителен директор на Нигерийската национална петролна корпорация (Nigerian National Petroleum Corp.), предаде "Ройтерс".

"Изгубихме нашия уважаван д-р Мохамед Сануси Баркиндо", написа Киари в "Туитър", добавяйки, че смъртта е настъпила около 23.00 часа местно време във вторник.

We lost our esteemed Dr Muhammad Sanusi Barkindo. He died at about 11pm yesterday 5th July 2022. Certainly a great loss to his immediate family, the NNPC, our country Nigeria, the OPEC and the global energy community. Burial arrangements will be announced shortly.