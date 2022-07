Арестуваха двама ирански режисьори, подстрекавали към размирици

Властите в Иран арестуваха двама филмови режисьори за "подстрекаване към безредици" след смъртоносното срутване на сграда в югозападната част на страната през май, съобщават държавните медии.

Награденият режисьор Мохамед Расулоф и неговият колега Мостафа Аляхмад са арестувани заради събития, свързани с рухването на сградата, което предизвика гневни протести, съобщи късно в петък официалната информационна агенция IRNA.

"В разгара на инцидента в Metropol в Абадан (режисьорите) са участвали в подстрекаването на безредици и нарушаването на психологическата сигурност на обществото", заяви IRNA.

10-етажната сграда Metropol, която се строеше в Абадан в югозападната провинция Хузестан, се срути на 23 май, убивайки 43 души и предизвиквайки гневни протести в знак на солидарност със семействата на жертвите.

Демонстрантите поискаха "некомпетентните длъжностни лица", отговорни за трагедията, да бъдат преследвани и наказани, а много от тях бяха посрещнати със сълзотворен газ, предупредителни изстрели и арести от страна на полицията, предава БГНЕС.

Група ирански режисьори, ръководени от Расулоф, публикуваха отворено писмо, в което призоваха силите за сигурност да "сложат оръжие" пред лицето на възмущението от "корупцията, кражбите, неефективността и репресиите" около срутването в Абадан.

Днес организаторите на филмовия фестивал в Берлин протестираха срещу арестите на режисьорите и призоваха за тяхното освобождаване.

"Шокиращо е, че артисти са задържани заради мирните си начинания срещу насилието", се казва в изявление на директорите на Берлинале Мариет Рисенбек и Карло Чатриан.

50-годишният Расулоф спечели "Златната мечка" - най-голямата награда на фестивала, през 2020 г. с филма си "There Is No Evil", но не успя да приеме наградата лично, тъй като му беше забранено да напуска Иран.

Паспортът му беше конфискуван след премиерата в Кан на филма му от 2017 г. "A Man of Integrity", където спечели голямата награда в раздела на фестивала "Особен поглед".