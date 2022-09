И Зеленски изказа съболезнования на кралското семейство

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че е научил новината за смъртта на кралица Елизабет II "с дълбока тъга".



"От името на народа, ние изказваме искрени съболезнования на (кралското семейство), цялото Обединено кралство и Британската общност за тази непоправима загуба. Нашите мисли и молитви са с вас", каза той.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you.