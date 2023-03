Огън, сблъсъци и сълзотворен газ: Тежка нощ в париж заради пенсионната реформа

Палене на огньове, хвърляне на твърди предмети срещу полицията, сблъсъци с органите на реда и гърмежи белязаха началото на нощта на протестите в Париж срещу непопулярната пенсионна реформа, която президентът Еманюел Макрон реши да прокара без вота на депутатите.

Около 6000 ядосани французи се събраха около сградата на площад "Конкорд", от другата страна на река Сена, в знак на недоволство срещу реформата, която предвижда повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години и премахва редица преференциални режими.

It's kicking off right now in Paris: pic.twitter.com/Ux9hvksOET

Протестът, охраняван от огромен брой униформени, започна с палене на огньове - протестиращите опитаха да вандализират скелето около реставрирания Обелиск в центъра на площада, след като полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне множеството. Напрежението постепенно ескалираше, като се стигна до замеряне на униформените с твърди предмети.

Междувременно френските синдикати свикват нов ден за всеобща мобилизация срещу пенсионната реформа. Той ще бъде идния четвъртък, на 23 март. Това ще бъде деветият подобен общонароден протест, предаде Франс прес. Според сдружението на френските синдикати подобно прокарване на законопроекта - правителството гарантира за реформата, но се дава право на политическите сили в парламента да внесат срещу него вот на недоверие - е истинско отричане на демокрацията.

What did I say? Paris will burn over Macron's EO cutting their retirement pensions, so illegals can have 3 meals a day, a 4 star hotel, a phone, and spending money.

Paris right now 👇👇👇 pic.twitter.com/YDRaLswRw0