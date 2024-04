"Засяването на облаци" ли доведе до най-силните валежи в Дубай досега?

Обикновено кухата нация на Обединените арабски емирства (ОАЕ) бе залята от "най-силния дъжд досега", което доведе до наводнения в Дубай. Падналите валежи се равняват на тези, които страната получава за 18 месеца. Дъждът беше наречен "историческо метеорологично събитие", което надмина "всичко документирано от началото на събирането на данни през 1949 г." от държавната новинарска агенция WAM.

Бахрейн, Саудитска Арабия, Катар и Оман също се "радваха" на обилни валежи.

Някои твърдят, че дъждът, който беше наблюдаван в ОАЕ, е причинен от "засяването на облаци" наред с други фактори.

Dubai records heaviest rainfall in 75 years which led to heavy floods. Chaos in Dubai after heavy rainfall yesterday 16th April 2024. Many flights diverted in last more than 24 hours. Meanwhile, 19 people have died due to flash floods in Oman. One reportedly dead in UAE. pic.twitter.com/Px1kX1NgnT