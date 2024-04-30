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Откриват Научноизследователски институт по иновативна медицина

Той ще бъде част от МУ-София
30 апр 2024 19:45, Красимир Ангелов
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Откриват Научноизследователски институт по иновативна медицина
Снимка: БГНЕС

Научноизследователски институт по "Иновативна медицинска наука - Inno Med Sci" ще бъде открит в структурата на Медицинския университет – София, става ясно от решение на правителството на днешното заседание.

Решението е по предложение на ректора на висшето училище и академичния съвет на висшето училище.

Основната дейност на Института ще бъде да провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областта на медико-биологичните, медико-клиничните и медико- социалните науки. Той ще включва сектори по фундаментални и приложи иновативни изследвания, както и звено за научно-изследователска политика и административен сектор.

Във всеки от тях ще работят отделни изследователски групи. Ще се провеждат проучвания на злокачествени тумори и нови диагностични и прогностични маркери. Предвидени са и изследвания, свързани с усложненията от Ковид-19 и други инфекциозни заболявания, както и молекулярно-генетичен анализ за откриване на предразположението към различни социалнозначими патологични състояния.

Ще се изпълняват и проекти в различни области като социално-значими заболявания, имунология, заболявания на опорнодвигателния апарат, редки заболявания, епидемиология, иновативни лекарствени продукти.

 

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Читател преди 1 час
Харчене на държавна пара.В България наука няма,само copy/paste!
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Анонимен преди 1 час
Върнете добрите медицински практики!
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