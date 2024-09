Новата мода сред световните лидери: Небрежно горнище с качулка

Има нова звезда в света на политическите модни изяви - горнището с качулка.

В свят, в който публичният имидж на един политик може да го извиси или разбие, това, което избират да носят, може да има голямо значение. Худито – някога предпочитано облекло на хип-хоп артисти, скейтбордисти и техни братя от Силиконовата долина – сега е основна част от гардероба на световните лидери, от френския президент до бившия британски премиер.

Но кой го носи най-добре и кой трябва да го остави на закачалката?

Най-лошият пример: Рамзан Кадиров

Тайната за акцентирането на облеклото е в аксесоарите. Когато чеченският военачалник и приятел на Путин Рамзан Кадиров публикува видео, в което радостно кара чисто новия си Tesla Cybertruck, специално оборудван с оръдейна кула около двореца му, проницателни наблюдатели забелязаха, че той е наметнал колан за амуниции около раменете си върху черно горнище с качулка.

За съжаление, ефектът беше по-скоро облекло, с което да потисне, отколкото облекло, с което да впечатли. Дрехите му го накараха да изглежда като диментор с оръжие от "Хари Потър". Но той получава точки за усилия, пишат от POLITICO.

Kadyrov said the billionaire “gives expensive gifts from the bottom of his heart and then remotely switches them off” https://t.co/CmXVdue7XG pic.twitter.com/ruaJMQLyn7

Chechen warlord Ramzan Kadyrov says Elon Musk “remotely disabled” his Tesla Cybertruck

Все още доста ужасно: Риши Сунак

Ако идеята е, че смяната на строгия костюм със суичър ви позволява да проектирате по-спокойна естетика, може би не е най-добрата идея да го съчетаете с риза и вратовръзка.

Вероятно някой трябваше да каже това на бившия британски премиер Риши Сунак, преди той да облече горнище върху колосана яка и червена вратовръзка за фотосесия в Министерството на финансите. "Не уби ли Риши Сунак току-що качулката?", попита Independent след публикуването на снимките.

Това не е първият път, когато той съчетава официално и ежедневно облекло в опит да изглежда модерен, като например когато му се подиграваха, че носи маратонки Adidas с бяла риза и панталони.

Ако трябва да бъдем честни, Сунак винаги щешe да изпитва затруднения с опитите да се представя като обикновен човек, който се излежава насам-натам със суитшърти, като се имат предвид предпочитанията му към шити по поръчка костюми, мокасини на Prada и лична нетна стойност, за която се твърди, че е по-голяма от тази на крал Чарлз.

Rishi Sunak's hoodie looks nice despite the atrocious combo of it with shirt and tie. What kind of fabric is it, wool? pic.twitter.com/zDAbzMXipE

Приемливо: Доналд Туск

Понякога костюмът просто не е подходящ, когато хората страдат. Полският премиер Доналд Туск извади страница от книгата на украинския лидер Володимир Зеленски тази седмица, докато водеше кризисна среща на фона на опустошителните наводнения в страната, облечен в тъмен суитшърт.

Освен това преди това е бил облечен с нещо, което изглежда като горнище на Abercrombie & Fitch, докато изхвърля боклука, така че може би той просто обича да се чувства комфортно.

Polish Prime Minister Donald Tusk informs Poles that German soldiers are arriving in Poland to help with the flooding disaster:

“If you see German soldiers, don’t panic. They are here to help”

🇵🇱🇩🇪 pic.twitter.com/czVPpnhuL3