Бурята Трами връхлетя централен Виетнам, заплашвайки да предизвика проливни дъждове и опасни наводнения, след като остави пътя на разрушения във Филипините, пише Ройтерс.

Страната от Югоизточна Азия, с разширената си брегова ивица, е предразположена към бури и наводнения, които често причиняват значителни жертви и материални щети.

Валежите в няколко части на провинциите от Куанг Бин до Куанг Нам се очаква да достигнат 60 см (23,6 инча) в неделя и понеделник, според националната агенция за прогноза на времето.

„Рисковете от наводнения са високи в градските райони от провинциите Ха Тин до Бин Дин“, каза агенцията.

Проливни дъждове се очаква да засегнат и централните планини, ключовата зона за отглеждане на кафе в страната, според агенцията.

След като премина през главния остров Лузон на Филипините, Трами остави големи площи потопени под наводнения, което затрудни спасителните и помощните операции, докато Манила се подготвя за въздействието на идващата буря Конг-рей.

A clip of Typhoon Trami hitting Quezon City in Manila, Philippines 💨

The storm was so strong that it took two people with it, but they were found on the opposite street and managed to escape. pic.twitter.com/chy5jx57zi