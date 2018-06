Роби Уилямс сподели пред радио BBC Radio 2, че вероятно страда от аутизъм, още от дете.

Певецът призна, че понякога има странни, натрапчиви импулси, зависимости и дори психични проблеми.

Тези фактори са повлявали много на начина, по който гледа на света и на това как общува с околните.

"Има нещо, което ми липсва, имам много "слепи петна". Може да имам Синдромът на Аспергер или аутизъм", каза той.

Но призна, че откакто е станал баща се чувства по-добре. Изпълнителят на "Let Me Entertain You" има дъщеря и син - Теодора (5 г.) и Чарлтън (3 г.).