Честит рожден ден, кралю! Майкъл Джексън щеше да навърши 60

Последните си години от живота си се превръща в по-скоро в странна и често отблъскваща версия на себе си. Нещо като експонат в музея на звездите. Но под необикновената повърхност се крие певец, който достига до върха на славата не благодарение на голямата си ексцентричност, не благодарение на голяма доза късмет, а благодарение на вродения си и забележителен талант. Той завладя света. Той е Майкъл Джексън и днес щеше да навърши 60 години.

Честит рожден ден, кралю!

Въпреки огромните си недостатъци и поредицата от скандали, които съпътстват живота и кариерата му, Джако може спокойно да бъде наречен "най-великият шоумен" на много поколения, прекият наследник на Франк Синатра и Елвис Пресли. Майкъл Джексън – ненадминатият великан, който ще остане завинаги в историята на музиката като един от най-влиятелните изпълнители.

Майкъл Джоузеф Джексън е роден на 29 август 1958 г. в Индиана и е седмото от общо 9 деца. Има три сестри и петима братя. Баща им, който е стоманолеяр, още от малки подтиква всичките си деца да пеят.

Тримата му братя – Джаки, Тито и Джърмейн, сформират групата "The Jackson Brothers" през 1964 г., а Майкъл и Марлон се присъединяват малко по-късно. Малкият 5-годишен Джако свирел на конга. Групата се превръща в "Jackson 5" и бързо става феномен.

В периода 1966-1968 г. често свирят в клубове и други нощни заведения. Подписват първия си договор с Motow Records и записват песните "I want you back", "ABC", "The Love You Save" и "I'll Be There". Успехът е зашеметяващ и всички те достигат до №1 в класациите на Billboard Hot 100.

На 7-годишна възраст малкият Майкъл Джексън става солист на групата и по-късно започва да пише много от хитовете на групата. На 11 години той вече е звезда. Наричан е от списание Rolling Stone "гений с невероятна музикална дарба".

През 1971 г. албумите им са най-купуваните в САЩ. Братята записват 4 албума, но към края на 1973 година продажбите намаляват и през 1975 г. те напускат Motown Records.

През 1975 година подписват нов договор, този път със CBS Records (по-късно Sony Music Entertainment) и Epic Records. От 1976 до 1984 г. издават още 6 албума. През 1979 г. "The Jacksons" бият всички рекорди с албума си "Triumph".

На 20-годишна възраст Джако решава да поеме по своя собствен път и да започне соло кариера. Първият му албум "Off the wall" продава 20 милиона копия. Майкъл вече е звезда от световна величина.

Заради него става популярно танцовото движение, наричано "лунна походка", след изпълнение на Джако през 1983 г. От тогава това се превръща в негова запазена марка.



През 1979 Джаксън чупи носа си по време на танци. Това води и до първата пластична операция на изпълнителя, която за жалост е неуспешна и води до усложнения. Джако се оплаква от трудно дишане. Така следват още няколко операции. Първата видима промяна на кралят на попа е факт.

Малко по-късно, докато снима реклама на Pepsi през 1984 г. при инцидент на снимачната площадка и дефект в пиротехниката, косата на Джако се запалва. Кралят на попа получава множество изгаряния по главата от втора степен и се подлага на специално лечение.

Върхът в кариерата на Джако (ако тя изобщо е имала някакви спадове) е през 1982 г., когато на бял свят излиза албумът "Thriller" - най-продаваният албум в историята на музиката за всички времена. Той съдържа хитове като "Billie Jean", "Beat i"” и "The Girl Is Mine". С него Джако печели 8 награди "Грами" и е на върха на музикалните класации в продължение на почти година.

През 1988 г. излиза филм, написан от Джексън озаглавен "Лунен пътешественик". Лентата включва някои от емблематичните песни на изпълнителя и представлява фантастична история за сблъсъка на Лунния пътешественик Джако с наркодилър. Същата година излиза и биографичната книга на краля на попа "Лунна разходка", която разказва за живота на здездата.

Освен революция в музиката и танците, може да се каже, че Майкъл Джексън въвежда и новости в режисурата и сторителинга. Видеоклиповете към музикалните парчета се превръщат в кратки истории, каквито са Thriller, Bad, Remember the Time, Ghosts и други. Днес стремежът към надграждане на музикалното произведение и въвеждането на сюжет и главни действащи лица може да бъде видяно почти навсякъде и във всеки жанр.

Звезда от величината на Джексън има редица запазени марки – лунната походка, блестящата ръкавица, черните обувки с бели чорапи и маската на лицето, която носи през последните години от живота си.

Очаквано, животът на толкова огромна световна знаменитост като Джако е съпътстван с поредица от скандали.

Кралят на попа е обвинен в педофилия през 90-те. Повдигнати са му обвинения за сексуално посегателство срещу 13-годишно момче. По-късно е оправдан, а публична тайна става, че изпълнителят сключва споразумение със семейството на момчето за 23 милиона долара.

Започва да взима болкоуспокояващи, към които впоследствие се пристрастява. Това сериозно влошило и здравето на изпълнителя.



През юли 2009 г. в Англия е планирано турне с 50 негови концерта, за които билетите са разпродадени. Майкъл Джаксън умира само седмици преди началото на турнето, на 25 юни 2009 г.,на 50-годишна възраст, от свръхдоза пропофол в комбинация със седативи.

Личният му лекар д-р Конрад Мъри е признат за виновен в непредумишлено убийство и осъден на четири години затвор. Въпреки това и до ден-днешен смъртта му остава обвита в мистерия.

И днес все още има хора, които поддържат конспиративната теория, че кралят на попа е жив.

Животът му е свързан с много противоречиви и странни събития. Той е женен два пъти и има 3 деца — една дъщеря и двама сина - Парис Джексън, Принс Майкъл Джуниър, Принц Майкъл Джексън II.

Майкъл е един от малцината, които са включени в Рокендрол залата на славата два пъти. Той е вписан в книгата на световните рекорди на Гинес - общо с 15 награди "Грами" и 17 сингъла, изкачили се до №1 в класациите.



През 1992 той създава фондацията Heal the world, която помага на децата от цял свят. Дарил е чрез фондацията си милиони долари на нуждаещи се деца.

Днес тази велика звезда щеше да навърши 60 години. Приятна разходка на Луната, кралю! Музиката ти ще остане вечна като теб!