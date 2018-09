Трудно е да забавляваш тази публика: Енрике – пуяк!?

Енрике Иглесиас знае как да разсмее деца. Латино певецът публикува видео в профила си в Instagram, на което се вижда как забавлява близнаците - Луси и Николас, и те избухват в смях.

Таткото тича в различни посоки в стаята и имитира звука, който издават пуяците. Явно това много се харесало на 8-месечните бебета, тъй като и двете се смеят сладко.

В момента, в който Енрике спира да имитира пуяк, спира и смеха на малките. За да не ги разочарова, той продължава с номера си.

"Трудно е да забавляваш тази публика", написа изпълнителят на "Do You Know?" и сложи емотиконки-пуйки.

Близнаците на Курникова и Енрике се родиха през декември 2017 г.

