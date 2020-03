Кендъл Дженър и Кортни Кардашян живеят заедно от есента. Наложило се Кортни да се евакуира от своята къща и да се пренесе у Кендъл заради опустошаващите пожари в Ел Ей през ноември 2018 г. Но сега Кендъл признава, че вече се е изморила от "всекидневните пижамени партита" и иска полусестра ѝ да се изнесе.

В предаването "Keeping Up With the Kardashians" 23-годишната манекенка казва на майка си Крис Дженър: "Малко съм ядосана за нещо. Тя остана прекалено дълго".

Кендъл обяснява, че ѝ е трудно да дели помещенията с Кортни и трите ѝ деца - Мейсън (9 г.), Пенелопе (6 г.) и Рейн (4 г.).