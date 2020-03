Фрея Райдингс - от унижение в училище до световната слава

Едно рижаво момиче на 25 от Северен Лондон накара Лина Хейди да почука на вратата му с молба да режисира нейно видео.

Актрисата, която светът познава като манипулативното чудовище Церсей Ланистър в "Игра на тронове", чува You Mean The World To Me на Фрея Райдингс и се влюбва в гласа й от раз. Съдбовната им среща се случва тази пролет, малко преди премиерата на последния сезон на култовия сериал на HBO и на финалната права от албума Freya Ridings ("Анимато мюзик"/Universal Music Group). Хейди заявява, че емоционалния заряд на песента може да пренареди гръбначните й прешлени.

Райдингс кима свенливо, тъй като парчето е посветено на майка й, току що спечелила битката с коварно заболяване. Във видеото е привлечена и друга звезда на кървавия фентъзи епос – Мейзи Уилямс, която феновете познават като първата шпага на Севера Аря Старк.

Фрея прави първото си участие в Нощ на отворения микрофон в квартален пъб в Лондон когато е на 12. В следващите 10 години се издържа с това. Дебютният й албум Live at St Pancras Old Church (2017) е записан в един от най-старите символи на християнството в Англия. Храмът се намира в Камдън и в двора му The Beatles правят легендарната си фотосесия за The White Album и сингъла Hey Jude. На същото място два концерта изнася и Сам Смит, малко преди да се превърне в глобална звезда.

След концерта Фрея тръгва на първото си турне във Великобритания. До този момент е била подгряващ на Tears for Fears и Луис Капалди.

Успехът каца на рамото й през ноември 2017 г., когато песента й Lost Without You стига до 9 място в UK чарта, след като попада в риалитито Love Island. Общо три песни на Райдингс се завъртат в най-драматичните моменти в шоуто, но Lost Without You става вайръл и измества Florence and the Machine с темата им от "Игра на тронове" от върха на британския Shazam.

Фрея Райдингс израства в семейство с британско норвежки корени в Северен Лондон. Има по-голям брат, който заедно с майка й е дежурно присъствие на всеки неин концерт в Англия. Първият инстурмент, към който посяга, е виола, но бързо се отказва, защото той не й позволява да свири и пее едновременно. Сменя го с пианото, като учителите й я зарязват един след друг – заради дислексията Фрея не може да чете ноти, не запаметява материала, и всички я отписват като безнадежден случай. Това я амбицира да започне да създава своя музика.

Детството й е белязано от системни унижения в училище, където Фрея е на дъното на хранителната верига по популярност заради комбинацията от дислексия, наднормено тегло, криви зъби и джинджър цвят на косата.

"Стоях на една пейка, гледах готините деца как се забавляват и изпитвах отчайваща нужда от приятел. Нямах си никой и по време на обедните почивки се затварях в кабинета по музика, за да свиря на пиано. Така намерих бягство от реалността в музиката“, казва Фрея. Комбинацията от затворено пространство и пиано има лечебен ефект върху певицата и до сега – когато иска да се почувства по-добре се затваря и започва да пее.

Въпреки лавинообразно растящата й популярност в САЩ и неизменното присъствие на нейни песни в личния плейлист на Тейлър Суифт в Apple Music, Райдингс не спира да изненадва феновете си с гигове на публични места като метростанции и автобусни спирки.

Актуалният сингъл на Фрея Castle я превръща в първата жена артист, която оглавява стрийминг класациите с абсолютно авторско парче. Райдингс създава всяка от 12-те композиции в албума абсолютно сама.