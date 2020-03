Селена Гомес за първата целувка за роля: Ужас!

Селена Гомес разкри, че първата ѝ целувка за роля е била един от най-ужасните моменти в живота ѝ.

Първата целувка на звездата на екрана не е била впечатляваща - тя е трябвало да целуне Дилън Спраус, близнак на Коул Спраус, в сериала, в който те участвали - "The Suite Life of Zack and Cody". Селена се появила като гост-звезда в сериала през 2006 г. и трябвало да целуне Дилън за ролята.

"Бях гост-звезда в сериала, но аз целунах брата на Коул - Дилън, не целунах Коул. Това беше моята първа целувка на екран. Това беше един от най-лошите дни в живота ми", разказа тя в предаването на Кели Кларксън.

