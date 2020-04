Михаела Филева си снима козунаците, съжалява, че не е в Търново

View this post on Instagram

Въпреки, че тази година не успях да съм във Велико Търново със семейството ми за Великден, това не пречи дома ни тук в София, да е пълем със светлина и топлина, да мирише на домашен козунак и щастие. Благодарна съм за всичко, което имам тук и сега. Бъдете здрави и благословени, приятели! Христос Воскресе! #happyeaster