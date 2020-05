Прецедент в "Гласът на България" тази вечер

Шест финални вокални двубои ще определят ДНЕС окончателния състав на отборите на Михаела Филева, Камелия, Графа и Иван Лечев за следващия кръг от "Гласът на България".

Тази вечер претендентите за титлата и наградата от 50 000 лева ще трябва да покажат талант, сценично поведение и хъс за победа, за да оправдаят доверието на своите треньори. Менторите ще продължат към Нокаутите с по 8 изпълнители в отборите си, което ще създаде прецедент в шоуто.

С общо 13 участници в тима си, Графа ще трябва да организира първия в историята на предаването у нас музикален трибой, като подготви трима свои таланти за общо изпълнение на сцената.

Един от тях безапелационно ще изпъкне с вокално майсторство и сценичен опит в баладичен кавър на хита на Ед Шийран и Джъстин Бийбър I don’t care. Двукратният шампион в откриването на таланти Иван Лечев ще върне Михаела Филева и водещите Pavell & Venci Venc' към тийнейджърските им трепети с баладата Here without you.

За финал на вокалните битки Камелия ще избере две опитни в народната музика певици и фолклорната класика "Ах, къде е мойто либе", а Михаела Филева ще предизвика две от момичетата в отбора си да обърнат мъжка песен в женски дует.