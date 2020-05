Деми Ловато прикова погледите със снимки край басейна

Деми Ловато поддържа форма и впечатли с визията си, дори по време на карантината.

Звездата е използвала свободното си време да поплува в басейн и да си направи фотосесия. В неделя изпълнителката на "This Is Me" постна серия провокативни снимки по бански в Instagram, които веднага събраха много харесвания и коментари.

На кадрите от басейна Деми позира с тъмночервен бански и е с пусната коса.

Сегашният партньор на певицата, актьорът Макс Ехрич, е оставил коментар - влюбена емотиконка. А певицата ДжоДжо е написала: "Красавица".

"Толкова ти завиждам за красивата кожа", "Тя е естествена красавица", пишат феновете на Ловато.