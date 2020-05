Фики спечели "Като две капки вода", Маги остана втора

Фолкпевецът Фики стана победител в осмото издание на "Като две капки вода" снощи.

Негова подгласничка стана Маги Джанаварова, третото място остана за Дара, а финалната четворка бе допълнена от JJ.

"За мен беше магическо преживяване! Когато човек влага цялата си енергия и сърце в това, което прави, се увенчава с успех! Щатлив съм, че това шоу ми даде възможност да се разгърна и да спечеля одобрението на публиката и уважаемото жури", сподели щастливият Фики, който се сдоби и с нова кола.

"Ти беше истински хамелеон по време на сезона! Пресъздаде Лайнъл Ричи по изумителен начин – благодарим ти за всичко, което направи на тази сцена", сподели Юлиан Вергов след песента Hello, която беше избор на победителя за сезона.

В образа на Уитни Хюстън и песента I have nothing Маги Джанаварова огласи залата, спечелвайки бурни аплаузи. Чаровната певица не скри вълнението, признавайки, че за нея е чест да бъде на една сцена с изключителните артисти от шоуто. Дара пък заложи в последната вечер на песента "Вървят ли двама" на Мария Нейкова.

За финалното си изпълнение JJ влезе в образа на Фреди Меркюри и Who wants to live forever.

Специални гости на големия финал бяха Мария Илиева, Софи Маринова, Тита, Ненчо Балабанов, Коцето и Криско, които представиха своя интерпретация на нашумелия хит Corona Ciao.