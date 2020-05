Сексът бил объркващ за Джъстин Бийбър

Джъстин Бийбър сподели, че сексът за него е объркващ. Певецът призна, че му се е иска да е бил девствен до сватбата си и това е едно от най-големите му съжаления.

Той направи това признание във видео във Facebook - в предаването "Ask Me Anything Live with The Biebers".

"Би ли променил нещо, ако можеш да се върнеш назад във времето?", пита почитател.

А Джъстин отговаря: "Не съжалявам за нищо, защото мисля, че това те прави такъв, какъвто си. Ти се научаваш от нещата, но ако можех да се върна и да не се изправям пред големите страдания, през които преминах, да, може би, щях да се пазя за брака си. Знам, че това звучи налудничаво, но смятам, че е полезно. Сексът може да бъде някак объркващ, когато просто си сексуално активен с когото и да било...".