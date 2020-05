Ким Кардашиян - каубой по бельо

Ким Кардашиян за пореден път зарадва феновете си със секси фотосесия. Риалити звездата влезе в образа на каубой и позира по бяло бельо и бял каубойски панталон.

На снимките, публикувани в Instagram, звездата е с много дълга, руса коса и носи черни слънчеви очила.

Феновете веднага отбелязаха, че перуката много отива на Ким и без проблем звездата може да премине в отбора на блондинките.

"Наконтена, без да има къде да отида", написа като коментар към секси снимките Кардашян.

Скоро майката на Ким, Крис Дженър, заяви, че кланът Кардашян-Дженър все още продължава да снимка риалити предаването "Keeping Up With the Kardashians", въпреки пандемията от коронавирус и социалната изолация.