Селена Гомес спира да пее за Бийбър

Селена Гомес призна, че спира да пее за бившето си гадже - Джъстин Бийбър.

Звездата обясни, че тази глава от живота ѝ вече е затворена.

Двамата започнаха връзката си през 2010 г. и бяха заедно до 2017 г., но за този период се разделяха и събираха много пъти. През септември 2018 г. певецът се ожени за моделката Хейли Бийбър и дори се смята, че двамата вече са готови да имат деца.

В интервю за "Rolling Stone" Селена обясни, че е издала песните "Lose You to Love Me" и "Look at Her Now", за да каже сбогом за последен път на този период от живота ѝ. Парчетата се появиха на бял свят през октомври 2019 г.

"Знаех, че "Lose You to Love Me" ще бъде по-голям хит, защото просто го чувствах със сърцето си", призна певицата.

Гомес искала хората да разберат, че тази страница от живота ѝ е затворена.