Колко струва прическата на Тръмп, възможно ли е да е за 70 000 долара?

Възможно ли е Доналд Тръмп да е похарчил 70 000 долара само за една прическа?

Това се питат американците дни преди президентските избори в САЩ. Според разследване на журналисти от New York Times, малко след като е избран за държавен глава през 2016-а, той не пожалил средства, за да изглежда добре за свое телевизионно участие, като парите не дал от собствения си джоб.

Разследване на New York Times показа, че президентът е платил само 750 долара данъци през 2016 г. и още толкова на следващата. Сумата контрастира доста на фона на тази, която той похарчил за оформяне на непокорния му перчем, заради който често търпи подигравки.

Междувременно младият политик Александрия Окасио-Кортес, която е член на Демократическата партия на САЩ, отбелязва в своя Twitter, че е дала 750 долара, но не за данъци, а за своята прическа по случай рождения й ден. Тя посочва, че е изпозлвала собствени средства.

"Защо републиканците не критикуват идола си за 70 000 долара държавен разход за прическа? О, защото са безгръбначни и мразещи жените лицемери, затова!", пише политикът в социалната мрежа.

"Не знам как може да струва толкова много", казва пред Townandcountry Томи Бъкет, стилист от Ню Йорк. По думите му, дори и в престижните салони в Манхатан няма такива цени, като най-скъпата мъжка подстрижка там е около 150 долара. Той смята, че негови колеги взимат по-скъпо, ако ходят по домовете и изпълнявта по-специални поръчки, но едва ли биха поискали безумната сума от 70 000 долара. Мъжът е категоричен, че колкото и пари да похарчи Тръмп за косата си, той не може да си купи стил.

"Тръмп може да е президент и да обича скъпите неща, но вижте косата му. Тя не струва толкова, нито изглежда добре"; "Не мога да повярвам! Толкова пари за тази топка косми...", пишат възмутени граждани в социалните мрежи.

Коментирайки скандалния разход, много модни експерти изтъкват, че Иванка Тръмп прилича много на баща си, защото веднъж тя дала 95 000 долара за грим и прическа. Според информация на "Дойче Веле", тя винаги разчита на личния си гримьор.

„Всички знаят, но хейтърите и загубеняците отказват да го признаят, че не нося перука. Косата ми може да не е перфектна, но си е моя“, споделя преди години Тръмп по повод специфичната си прическа.

Не всеки може да се докосва до косата му

Jimmy also rubbed Trump's hair 😂 it's an entertainment program. No need to take their "opinions" seriously, not to mention taking offense. pic.twitter.com/qAQnxXr7Td