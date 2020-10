Жена съди Брад Пит за измама, ухажвал я

Жена от Тексас съди Брад Пит за сумата от 100 000 долара, твърдейки, че актьорът я е ухажвал и дори е споменал възможен брак, преди да я измами. Адвокатите на актьора смятат, че жалбоподателката е била жертва на онлайн измама, предава БГНЕС.

Подобен удар Брад Пит вероятно не е очаквал. Кели Кристина, главен изпълнителен директор на фармацевтична компания в Плано, Тексас, твърди в съдебни документи, че е платила на актьора да направи пет участия на събития в полза на благотворителна кампания от фондацията на актьора "Make It Right Foundation", създадена през 2007 г. – която изгражда нови домове за жертвите на урагана "Катрина". Тя също така твърди в съдебни документи, получени от вестник The Post, че между бившия на Дженифър Анистън и нея се е развила тясна връзка до такава степен, че те били обсъждали планове за брак. Според нея актьорът е бил отменял в последния момент всяко събитие, в което трябвало да участва с обещание за "следващия път", като всеки път използвал разходите от 40 000 долара за презентацията.

Естествено адвокатският екип на Брад Пит отхвърля твърденията на Кристина. Според тях тя е била просто жестоко измамена от кибер мошеник, представящ се за звездата от "Седем години в Тибет". Юридическият екип на бившия на Анджелин Джоли депозира жалба в съда в Тексас на 8 октомври, твърдейки, че той никога не е имал никакви отношения с Кристина. В жалбата се иска и прекратяване на делото. За източник, запознат с въпроса, истината е мъчително банална: „Това е тъжният случай на някой, който е станал жертва на онлайн измама. Някой, който няма нищо общо с известната личност и се представя за него. Надявам се, че други ще се поучат от тази злощастна ситуация.”

Реалност, която Кели Кристина явно отказва да чуе. "Ние пледираме от март 2020 г. и аз чувам гласа си в медиите", каза тя пред Post. „Този ​​съдебен процес е важен за страната, така че ще продължа да се боря с Брад Пит и фондация "Make It Right Foundation". Имам 113 страници документи в подкрепа на обвиненията и твърденията. На негово място не бих очаквала този процес да приключи лесно", заключи жента с наранено его от тази афера. Този случай няма да помогне на бизнеса на Брад Пит.