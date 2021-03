Къци Вапцаров обра овациите като секси Майли Сайръс

Снимка: Като две капки вода 1 23456789

Къци Вапцаров завоюва своята първа победа в "Като две капки вода", като обра овациите и високите оценки като провокативната Майли Сайръс.

За първи път в шоуто Михаела Мринова се преобрази в цели три образа. Певицата обедини триото на Ариана Гранде, Джеси Джей и Ники Минаж със шеметно изпълнение, което получи и поклон от страна на Фънки.

"Едно е да харесваш Hot Chocolate, а друго е да ги имитираш. Моят фалцет е доста различен от дрезвгавината на Ерол Браун. Малките детайли са голямото предизвикателство тази седмица", сподели Рафи, който показа танц и ниво в образа на диско легендата.

Малко по-късно зрителите бяха пренесени с туист и ритъм в 60-те. Чъби Чъкър беше поводът Фики и "Фънки Мънкис" да се впуснат в постановка с хореография и много настроение.

С рокля от представлението „Маркиз Дьо Сад“ се яви Софи Маринова, която се преобрази в истинска прицеса с ролята на Нети.

В стари времена ни върна Милица Гладнишка, която влезе в образа на Гюрга Пинджурова.

"Селският живот, свободата – песента пресъздава цялата тази атмосфера. Надявам се и зрителите да я почувстват", сподели певицата.

"Най-доброто представяне от началото на сезона" беше категоричната оценка на журито за Азис, който оглави New Kids On The Block.

Появата на Поли Генова в образа на Дара предизвика спор в журито, което даде различни оценки на изпълнението.

Следващата седмица Поли Генова ще бъде Майкъл Джексън, а Рафи ще влезе в дълбоките води на музиката с ария на Андреа Бочели. Азис ще влезе в образа на Мариус Куркински, а Софи Маринова отново ще запее на английски заради Стинг.

Фики ще се изправи пред нов женски образ и хореография, за имитацията на Бионсе, а Михаела Маринова ще изпробва африканските ритми в образа на Nomcebo Zikode. Милица Гладнишка ще се преобрази в красавицата Никол Шерцингер, а Къци ще се доближи до творчеството на Аспарух Лешников.