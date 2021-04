Деми Ловато с ново гадже - жена

Появиха се спекулации, че Деми Ловато може да има връзка със сестрата на Майли Сайръс - Ноа Сайръс.

Това стана след като Деми и Ноа работиха заедно по песента "Easy" от новия албум на Ловато - "Dancing With the Devil… The Art of Starting Over".

Според източник на "Page Six", певицата и актрисата прекарват доста време заедно, след като са записали песента и връзката им е станала романтична.

"Те са много близки и прекарват време заедно", твърди източникът.

"Easy" е написала от съпруга на Хилари Дъф - Матю Кома, но Деми Ловато решила да направи песента колаборация със сестрата на Майли Сайръс.