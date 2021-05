Хари ходил на терапия, страхувал се, че ще загуби Меган

Меган Маркъл е била споделила на принц Хари какъв е начинът, по който е планирала да се самоубие. Това разкри Хари в документалния филм "The Me You See" по Apple TV.

Принцът е травмиран заради смъртта на майка си принцеса Даяна през 1997 г. и смята, че същото ще се повтори с Меган. Затова, преди 4 години той започва да ходи на терапия.

Той решил да започне да ходи на терапевт след скандал със съпругата си. Така осъзнал, че трябва да реши проблемите си от миналото.

Единственото нещо, което е спряло Маркъл да се самоубие, било именно това, че ще е нечестно спрямо Хари той да загуби още една жена, която обича. Освен това, тогава Меган е била бременна с Арчи.

"Моята майка беше преследвана до смърт, когато беше във връзка с човек, който не е бял и вижте какво стана. Говорите за това, че историята се повтаря? Те няма да спрат, докато тя не умре. Невероятно болезнено ще е, ако загубя още една жена в живота си", коментира той пред Опра Уинфри.

Хари обвини кралското семейство, че го игнорирало, когато помолил за помощ заради онлайн атаките, които получават той и Меган.