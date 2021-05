Лейди Гага провокира по бански

Лейди Гага провокира феновете си в социалните мрежи.

Певицата качи секси снимка, на която показва как се е излегнала навън и позира по син банскис бели ивици тип прашка. Звездата е кръстосала краката си и е с пусната коса.

Почитателите веднага я сравниха с русалка.

Скоро звездата разкри, че е забременяла след като е била изнасилена от музикален продуцент, когато била само на 19 г. Гага не иска да разкрие името на мъжа, защото не иска повече никога да го вижда.

"Бях на 19 години и работих в индустрия, а продуцент ми каза: "Сваляй дрехите си". И аз казах: "Не". Тръгнах си и той ми каза, че ще изгори цялата ми музика. И не спря. Не спря да ме моли и аз просто замръзнах и дори не си спомням. Няма да кажа името му... Никога не искам да се изправя лице в лице с този човек отново", обясни тя в документалния филм "'The Me You Can’t See" по Apple TV+.