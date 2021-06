Хари: Събудих се от плача на Меган

Принц Хари разкри, че е ходил на терапия, за да подобри психическото си здраве в документалната поредица "The Me You Can't See" по "Apple TV+".

Според "People", той е признал, че Меган Маркъл реагирала много зле на обвиненията на служители на кралското семейство, които се появиха през март тази година. Тогава бивш член на персонала на Меган Маркъл и принц Хари е казал, че Меган го е тормозила, докато е работил за нея. Това се случило, когато с Хари още живеели в двореца Кенсингтън.

Звездата отрече тези твърдения. Сега принцът разкри, че съпругата му е плакала много заради тези обвинения.

"Събудих се по средата на нощта, тъй като тя плачеше и се криеше с възглавницата, защото не искаше да ме събужда - аз вече носех голям товар. Това разбива сърцето. Аз я държах, говорихме, а тя плачеше, плачеше и плачеше", обяснява той.