Нов филм на BBC за британския кралски двор ядосва Елизабет II

The Princes and The Press на BBC вбеси кралските домакинства заради „пресилени и неоснователни“ твърдения. Затова и кралското семейство може да предприеме действия срещу BBC заради новия му документален филм.

Адвокатите ще решат дали има нарушение на правилата за точност при гледането. Продукцията обвини кралските членове, че са били изправени срещу херцозите на Съсекс. Именно частта на кралското семейство с отношенията им с медиите се оказва ключова.

Адвокатите ще гледат внимателно втората част на The Princes and The Press, за да решат дали телевизионният оператор е нарушил правилата относно точността и безпристрастността, както и да им даде справедливо право на отговор.“, пише Daily Mail.

Медията вече обвини членовете на монархията в предприемането на активни стъпки срещу Хари и Меган, вероятно с благословията на висши кралски особи.

Съобщава се, че BBCкапитулира пред оплакването на Хари, че терминът „Мегзит“ – въведен, за да опише решението на Съсекс да напуснат кралските задължения – е сексистки. Вместо това вечерната програма е озаглавена „Съсекзит“.

Още по темата ще откриете в материала на Tialoto.bg





Източник: Tialoto.bg