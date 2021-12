Кралският двор: Чарлз не е правил коментар за кожата на Арчи

От кралския двор твърдят, че принц Чарлз не е този, който е направил расистки коментари относно това какъв ще е цветът на кожата на Арчи - синът на Меган Маркъл и принц Хари, който се роди през май 2019 г.

През март тази година Меган сподели в интервю за Опра Уинфри, че човек от двореца е направил такъв тип коментари, докато тя била бременна с Арчи. Но звездата така и не издаде кой е въпросният човек.

В нова книга, посветена на братята Уилям и Хари, "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan", се казва, че това е бил принц Чарлз. Но от "Кларънс Хаус" отричат това и посочват, че е измислица.

"Измислица и няма по-нататъшен коментар", споделят от двореца, твърдят от "Page Six".

В книгата на Кристофър Андерсън пък се твърди, че източник е казал, че коментари относно това как ще изглежда детето на Хари и Меган са направени за първи път на закуска на 27-и ноември 2017 г. И то не от кой да е друг, а от бащата на Хари - принц Чарлз и съпругата на Чарлз - Камила.